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日經指數破36500大關 創1990年來新高

2024/1/22 14:51（1/22 21:28 更新）
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圖為東京證券交易所。（共同社）
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（中央社東京22日綜合外電報導）受美國科技股上漲支撐，日本東京股市今天收高，日經225指數創1990年2月以來收盤新高。

日股基準日經225指數收漲583.68點或1.62%，來到36546.95點，創1990年2月以來最高收盤紀錄。東證股價指數收漲34.89點或1.39%，來到2544.92點。

IwaiCosmo證券公司表示，投資人受到美股強勁漲勢激勵，買進各類股票，特別是高科技股票。日經指數漲破36000點重要的心理關卡後，投資人加速買進。

索尼集團（Sony）上漲1.89%，收1萬4800日圓。日股收盤後，這家本消費性電子生產大廠兼娛樂巨頭宣布終止其印度子公司與媒體網路公司Zee的合併。

軟銀集團（SoftBank Group）上揚2.41%，收6723日圓；經營優衣庫（UNIQLO）等服裝品牌的日本迅銷公司（Fast Retailing）揚升1.98%，收3萬9610日圓。

半導體股也走高。東京威力科創公司（Tokyo Electron）上漲1.66%，收2萬8700日圓；愛德萬測試（Advantest）上揚3.52%，收5994日圓。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1130122

#日股
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