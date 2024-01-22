龍年套幣搶手 臨櫃4.5萬套1.5小時完售

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）龍年生肖套幣太過搶手，漏夜排隊熱潮再現，央行表示，台灣銀行今天開放臨櫃購買，上午9時開始營業，約10時30分，「臨櫃銷售」配售的4.5萬套就已完售。

央行委請台灣銀行公開發售第3輪生肖紀念套幣系列第8套「甲辰龍年生肖紀念套幣」，銷售數量為9萬套，採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，各配售4.5萬套。

雖然因年輕人對紀念幣的興趣降低，前幾年生肖套幣買氣轉淡，早年開賣時的長長排隊人潮不復見，但今年即將迎來龍年，龍又是最受喜愛的生肖，生肖套幣買氣超火熱。

龍年生肖套幣的網路預購活動，1月8日早上10時起開跑，台銀網站一度發生網路壅塞現象，不過短短3小時，網路配售4.5萬套就已完售。

「臨櫃銷售」同樣配售4.5萬套，今（22）日起開放於台銀臨櫃購買，不少民眾今天起了個大早，甚至清晨就出門排隊。以台灣銀行總行為例，搶得頭香的民眾李先生清晨4時許排隊，到了8時45分左右，排隊人潮已經圍繞台銀外圍大半圈，快要排到博愛路，排隊人數超過150人。

央行發行局局長鄧延達表示，龍年生肖套幣銷售狀況很熱絡，為了因應民眾熱烈需求，台銀準備充足、動線規劃很好，銷售過程中，民眾也展現良好秩序。

今年的龍年生肖套幣為央行公開發售第3輪生肖紀念套幣系列的第8套，媒體詢問，撇除今年的龍年因素，近年買氣明顯轉淡，央行是否還有推出第4輪紀念套幣的規劃；鄧延達表示，龍年之後，還有4個生肖，也就是4年的時間，這段期間央行會多多聽取各界意見，綜合考量。（編輯：林興盟）1130122