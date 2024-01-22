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首頁 / 證券

證券商2023年稅後淨利687億元 年增達77%

2024/1/22 21:19
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（中央社記者潘智義台北22日電）台灣證券交易所統計，2023年12月全體證券商稅後淨利新台幣65.78億元，較11月衰退約12.43%，2023年1至12月稅後淨利687.09億元，較2022年成長約77.41%。

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證交所發布新聞稿指出，2023年12月大盤總成交值約6.59兆元，較11月增加3.84%，經紀業務淨利60.31億元，月減1.86%；12月自營證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利16.62億元，較11月衰退約30.89%，證券商承銷業務淨利5.45億元，較11月衰退約27.43%。

證交所統計，2023年證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較2022年成長，經紀業務淨利593.31億元，年增12.34%；自營證券評價利益及出售證券利益較多，證券商自營業務淨利達199.95億元，較2022年虧損成長206.46億元，承銷業務淨利62.11億元，較2022年成長約105.94%。（編輯：張均懋）1130122

#台灣證券交易所
#證交所
#證券商
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