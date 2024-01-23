AI題材助攻 去年12月電力景氣燈號重回穩定綠燈

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）台綜院今天發布2023年12月電力景氣燈號，在人工智慧（AI）題材帶動下，終於擺脫低迷表現，重回代表「穩定成長」的綠燈，用電成長不只轉正，並創下20個月來最大增幅。

台綜院指出，去年12月全國產業高壓以上用電量較前年同期成長1.61%，主要受惠於AI等新興應用需求強勁及供應鏈庫存逐步回到健康水位，拉升相關產業用電需求，整體產業電力景氣燈號也亮出2023年首顆綠燈。

台綜院分析，國內經濟受惠消費性電子需求回溫與AI新興應用擴展，外需市場及出口走出谷底、穩步回升，尤其去年12月製造業明顯復甦，為經濟成長挹注貢獻。

台綜院估，在低基期因素下，去年12月經濟成長率為5.8%，第4季經濟成長率為5.1%，2023年經濟成長率為1.4%。

進一步觀察半導體業表現，台綜院指出，半導體業供應鏈的庫存水準及出貨陸續恢復正常，加上AI應用導入終端，帶動智慧手機和高速運算客戶的需求，推升3奈米等先進製程強勁成長，半導體業產能利用率回升；12月半導體業用電量年增9%，創下近13個月最大用電漲幅，電力景氣燈號由黃藍燈轉為穩定成長的綠燈，半導體業景氣逐步回溫。

台綜院表示，在AI商機助攻之下，外需指標逐漸止跌回升；展望2024年，產業景氣谷底向上趨勢可望延續，不過今年第1季為電子產業淡季，加上國際不確定性風險仍高，後續須持續關注產業動向。（編輯：楊凱翔）1130123