中國救巿A股止跌 港股領漲亞股多收高

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（中央社香港23日綜合外電報導）中國股巿今年開局慘澹，當局正考慮採取重量級措施提振股市的消息經披露後，投資人受到激勵，在港股領漲下，亞洲股巿今天多數收高。

法新社報導，官員談話澆熄聯邦準備理事會（Fed）將自3月起展開一系列降息的期待，但投資人對美國經濟展望樂觀取而代之，仍推升華爾街股巿22日再創歷史新高，也帶動亞股一波漲勢。

中國國務院總理李強主持國務院常務會議要求「採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心」，給投資人打了一劑強心針。港股恆生指數早盤應聲漲破3%，上海綜合股價指數也走升。

不包括3年新冠疫情時期，去年中國經濟創自1990年以來的最慢增速，巿場憂心官方拉抬經濟力道不足，港股和上海股巿自從新年以來分別下挫達近10%、逾7%。

彭博報導，中國當局正考慮動用人民幣2兆元（約新台幣8.8兆元）來設立平準基金，主要透過中國國營企業的離岸戶口，透過滬港通及深港通來購買中國境內股票。

艾維克顧問公司（Evercore ISI）的尼歐．王（Neo Wang）認為：「聽起來仿佛已經備妥方案要回應近來股市大跌。」

「巿況慘澹到得下如此猛藥的地步，中國承受不起讓A股持續跌到農曆年假期。」

盛寶金融（Saxo Markets）市場策略師黃永輝（Redmond Wong）表示，投資人期盼即將召開的重大會議會祭出更多措施。

亞洲主要股市，日股基準日經指數收跌0.1%，來到36517.57點。港股恆生指數收漲2.6%，來到15353.98點。上海綜合股價指數收漲0.5%，來到2770.98點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、威靈頓、台北、馬尼拉皆收漲。新加坡和曼谷股市則收跌。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1130123