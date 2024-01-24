昇達科去年第4季毛利率創54季新高 全年每股賺3.2元

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（中央社記者潘智義台北24日電）微波毫米波元件設計製造公司昇達科今天指出，通訊產業普遍面臨客戶消化庫存影響，但所掌握新產品核心優勢推升第4季毛利率達46.4%，為54個季度以來新高。

昇達科自結2023年第4季合併營收新台幣4億.08億元，稅後淨利約0.41億元，每股稅後盈餘0.66元；2023年全年合併營收15.85億元，年減14%；稅後淨利2億元，年減26%，每股稅後盈餘3.20元。

昇達科說明，微波類產品毛利率在2023年第4季已超過55%，高毛利產品出貨比重提升，將會在2024年延續並攀高。在營業淨利方面，由前3季11.5%的淨利率大幅攀升到第4季的16.6%，營業淨利為全年度最高的一季，可見本業的營運成績躍升幅度相當明顯。

在低軌道衛星應用發展方面，昇達科解釋，隨衛星製造技術的提升、小型衛星的創新發展與衛星發射成本的快速下降，已持續促進全球衛星發射數量快速增加。目前全球市場已有近1萬顆的商用衛星，其相關的物聯網、機聯網等應用商機，帶動衛星終端設備的發展。

媒體報導亞馬遜（Amazon）原型機組衛星已於去年10月發射升空，並在1小時內宣布取得通聯，也順利驗證一系列寬頻服務驗證測試，並宣布低軌衛星進度取得100%的成功。接下來會先進入大規模的低軌衛星量產期，預期2024年將會為元件供應商帶來商機。

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昇達科認為，另一波商機在於衛星通訊直撥手機（DTC）的應用，除了美國星鏈計畫與通信業者合作低軌衛星電話通訊測試已獲核准外，其他衛星通訊的競爭業者也展開DTC相關計畫。

昇達科表示，已接獲的衛星通訊相關訂單達2億元規模，衛星通訊產品已是今年營收增長的最大動能；今年3月19日起在美國華盛頓特區登場的衛星展仍會是各業者展現實力的場合。（編輯：趙蔚蘭）1130124