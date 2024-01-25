圍爐需求轉強 晶華：春節餐飲業績創高年增20%

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（中央社記者江明晏台北25日電）今年除夕圍爐宴需求強勁，台北晶華酒店指出，館內餐廳在春節檔期除夕至初二訂席全滿，估業績將較去年同期成長逾2成，創歷史新高；雲品國際預估農曆年除夕圍爐宴業績可望年增15%。

台北晶華酒店今天攜手日本宮崎縣政府舉行宮崎金桔宣傳記者會，晶華酒店餐飲執行副總經理羅明威受訪表示，今年春節檔期餐飲需求相當旺，館內餐廳除夕一整天4000個席位，在去年9月底就全部收足訂金，目前除夕至初二訂席全滿，預估整個檔期的業績較去年同期成長逾2成，創下歷史新高。

他表示，過年檔期年菜外賣銷售額達新台幣1900萬元，打入多元通路的冷凍年菜零售商品業績預估達4000萬元，年成長均達10%到15%左右。

不過飯店業持續面臨缺工議題，晶華指出，由於疫情期間沒有裁員，目前還有600、700名人力，加上泰市場在誠品信義熄燈後，正處於轉移至大直英迪格酒店的過渡期，人力可暫時回流，推升過年檔期服務量能。

羅明威指出，今年尾牙春酒接單策略改變，由於外燴成本高、利潤低，館內桌價也較高，今年集中資源與火力主攻館內餐飲，預估獲利成長幅度可望達30%，比營收成長幅度更高。

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雲品國際表示，旗下飯店與館外餐飲的除夕圍爐宴訂位情形較往年更熱，多數館內餐廳訂位數都已經客滿，部分館別目前也接訂逾9成，預估所有除夕圍爐席次將在1月全數完售，農曆年除夕圍爐宴業績可望年增15%。

此外，雲品國際與亞果遊艇聯手打造的餐飲宴會品牌「亞果薈」，委由君品Collection經營，於2月9日試營運，在除夕夜圍爐宴迎來首批消費者後，將在2月19日正式開幕。（編輯：張良知）1130125