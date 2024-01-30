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永佳捷：今年業績目標成長10倍 明年規劃公發上興櫃

2024/1/30 19:08
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）智能電梯永佳捷（Masada）董事長許作名今天表示，今年業績目標年成長10倍，有機會小幅獲利，今年規劃在美國設立據點，明年計畫在台灣公開發行申請興櫃，目標2026年申請上市。

永佳捷晚間舉行忘年會，許作名致詞表示，永佳捷公司規模擴張，去年新梯加上改修改造，訂單和訂金電梯數量達到1341台，去年維修保養電梯數量達到1400多台，全年營業額新台幣1.2億元。

展望今年營運，許作名訂下目標，今年新梯數量要達到2000台，維修保養電梯數量要到5600台，營業額要較去年成長10倍，達到新台幣12.5億元。

許作名預期，若今年業績可達到12.5億元，很有機會損益兩平，更有機會小幅獲利。

在資本市場規劃，許作名表示，在大股東寶佳集團支持下，永佳捷規劃明年公開發行並申請上興櫃，明年募集A輪資金，計畫2026年申請上市，資本額目標新台幣15億元至20億元。

在海外布局，許作名透露，農曆春節後將前往美國拜訪客戶，永佳捷今年規劃在美國設立據點，銷售智能電梯新品。

在台灣市場，許作名指出，永佳捷在台灣搶攻維修保養和老舊電梯改造業務。

永佳捷於2021年8月由寶佳集團為主要投資人成立，初期資本額新台幣3億元，進軍電梯智能維保與汰舊換新市場商機。（編輯：翟思嘉）1130130

#許作名
#寶佳集團
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