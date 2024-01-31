聯電去年每股純益4.93元 今年首季出貨季增2%至3%

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（中央社記者張建中新竹31日電）聯電2023年第4季歸屬母公司淨利新台幣131.95億元，季減17.4%，每股純益1.06元，全年每股純益4.93元。聯電預期，2024年第1季晶圓出貨量可望增加2%至3%；不過，平均銷售單價將下滑約5%。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布2023年第4季營運結果。受產業庫存調整期拉長影響，產能利用率降至66%，營收549.58億元，季減3.7%，毛利率32.4%，較第3季下滑3.5個百分點，歸屬母公司淨利131.95億元，季減17.4%，每股純益1.06元。

聯電2023年總營收2225.33億元，年減20.2%，毛利率34.9%，下滑10.2個百分點，歸屬母公司淨利609.9億元，年減30.1%，每股純益4.93元。

隨著台南12A P6廠擴增的產能開出，聯電2023年第4季22奈米及28奈米占營收比重攀高至36%，創新高。2023年22奈米及28奈米營收比重約31%。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，客戶對庫存仍採取較謹慎的態度；不過，整體晶圓需求可望逐步回溫，預期2024年第1季晶圓出貨量將季增2%至3%，產能利用率將約61%至63%，平均銷售單價將下滑約5%，毛利率約30%。

聯電2023年資本支出約30億美元，2024年將約33億美元，其中95%的資本支出將用於12吋廠，5%的資本支出用於8吋廠。

針對聯電與英特爾（Intel）日前宣布合作開發12奈米製程，王石說，透過與英特爾合作，不僅能協助客戶順利升級至12奈米，同時能將產能擴展至北美地區，提升供應鏈韌性。

王石表示，聯電過去幾年陸續投資多項循環經濟措施。南科的聯電循環經濟資源創生中心2023年動土開工，預計2025年啟用，預估可讓聯電台灣廠區減少1/3的廢棄物數量。（編輯：蘇志宗）1130131