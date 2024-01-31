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上市金融保險董事酬金排行 中信金平均領6200萬居冠

2024/1/31 17:30
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（中央社記者羅元駿台北31日電）上市公司2022年度董監事酬金出爐，其中在金融保險業，有7家金融機構董事平均酬金破千萬，又以中信金平均每名董事酬金達新台幣6247萬元居冠，第一金與華南金為唯二公股行庫平均董事酬金在千萬級排行榜。

證交所今天公布2022年度上市公司董事監察人酬金實際支領情形，觀察金融保險業董監酬金，前4名依序為中信金6247萬元、元大金2831萬元、開發金2674萬元、台新金2409萬元。

台中銀行董事長王貴鋒涉犯證券交易法及銀行法特別背信等罪遭新北檢聲押禁見，根據證交所公布的董事酬金資料，台中銀行平均每名董事酬金達1693萬元，位居第5高。

第一金平均每名董事酬金為1287萬元、位居第6高，華南金為1058萬元居第7，上海商銀926萬元居第8。

去年金控每股獲利王的富邦金，平均每名董事酬金為824萬元，居第9位；永豐金居第10，平均每名董事酬金820萬元。

公告資料中排名倒數3名是聯邦銀、第一保和中再保，平均董監酬金分別是86萬元、95萬元和100萬元。

本次公布上市金融保險業總共30家，整體平均每名董監酬金為新台幣930萬元。（編輯：潘羿菁、張均懋）1130131

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