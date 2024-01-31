宜蘭職業工會訂定參考價目表觸聯合行為 公平會開罰

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）工會團體訂定參考價目表恐挨罰，公平會今天發布新聞稿指出，宜蘭縣重機械操作員職業工會訂定參考價目表提供會員的行為，已違反公平交易法聯合行為禁止規定，處新台幣10萬元罰鍰。

宜蘭重機械操作員職業工會是依工會法設立，成員具事業身分者超過百人，屬於公平交易法第2條第2項的事業團體。

宜蘭重機械操作員職業工會民國97年就曾訂定參考價目表，並於111年經會員代表大會決議修訂，工會表示，訂定參考價目表主要目的是協助會員以合理折舊成本折算機械作業價格，沒有強制會員遵守。

不過，公平會調查發現，參考價目表除了置於工會供會員取得，並公告於網站，而一般民眾或事業常對於第一時間獲知的價格最有印象，因此事業團體提供的參考價格表，已經形成價格決策的「基準點」，足以拘束並影響個別會員的訂價自由，損害市場競爭機制。

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公平會進一步向會員了解後，發現有會員將價目表當作定價上限，可見價目表已產生一定程度的影響力，進而拘束會員的事業活動，對市場供需功能產生影響，公平會因此命宜蘭重機械工會停止違法行為，並處10萬元罰鍰。

公平會再次提醒，公、協會等各類事業團體製作參考價目表，無論有沒有強制性，都很可能形成訂價參考基準，進而拘束事業訂價自由，有構成違法聯合行為的可能，各事業團體應特別審慎，以免觸法。（編輯：張若瑤）1130131