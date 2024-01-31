因應氣候變遷 金融業氣候實體風險資訊整合平台上線

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（中央社記者謝方娪台北31日電）為協助金融機構取得氣候變遷資訊，辨識可能面臨的實體風險，金管會請聯徵中心建置「金融業氣候實體風險資訊整合平台」，今天正式上線，金融機構可查詢並下載氣候實體風險資料，進行氣候變遷風險管理。

為幫助金融業取得氣候相關資料，金管會先前請金融業淨零推動工作平台資料與風控工作群統整金融業氣候資料需求項目，再拜會相關部會討論資料介接方式，進而請聯徵中心協助轉譯資料為符合金融業需要的資訊，並建置氣候實體風險資訊整合平台。

金管會表示，聯徵中心將所蒐集的氣候資料，委請氣候專業顧問團隊加值產製為金融業所需的客製化資訊，免費提供金管會所轄金融業使用，目前涵蓋溫度、熱浪、寒流、海平面、淹水、乾旱、坡災及颱風等8大實體風險類型的危害度及脆弱度資訊。

其中，危害度可再依不同資料時期、氣候變遷情境及空間解析度進行細分，部分資料配合資料來源單位額外提供圖片檔，總計資料庫將提供超過140項實體風險資料，有利金融業進行模型開發、資訊揭露、情境分析與壓力測試等風險評估作業。

至於轉型風險資料，氣候實體風險資訊整合平台亦有設置「轉型風險相關連結」專區，以利金融業者查詢利用。

金管會說明，金融機構若要使用氣候實體風險資訊整合平台，可直接向聯徵中心申請，聯徵中心已將平台操作、使用權限申請、未來維運方式說明、平台資料產出過程、產出成果及使用範例解說等資料與教育訓練影片放置平台供金融業者參考。

氣候實體風險資訊整合平台並設有「常見問答」專區，針對各項風險資訊也提供詳細「資料產製履歷」文件，幫助金融業者瞭解資料加值產製過程及相關使用限制。

金管會表示，針對金融業者資料使用疑義，後續會提供氣候專業顧問團隊諮詢服務，相關問題亦可直接洽詢聯徵中心，瞭解資料庫內容。（編輯：潘羿菁）1130131