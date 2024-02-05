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專訪／「晶片戰爭」作者：台灣想保持半導體優勢 應搶攻AI打造台版輝達
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台積電撐盤AI回神 台股盤中翻紅拚守萬八

2024/2/5 10:52（2/5 11:05 更新）
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台股5日兔年封關，力拚守住萬八大關。（中央社檔案照片）
台股5日兔年封關，力拚守住萬八大關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天兔年封關，受調節賣壓影響回檔修正，加權指數盤中跌逾67點、觸及17992點，在權值股台積電撐盤與AI類股回神帶動下，指數至約10時30分翻紅漲逾20點，最高達18081點，力拚守住萬八大關。

10時48分左右，台股加權指數為18071.79點，上漲11.86點，成交金額新台幣1778.95億元。

美國科技股2日勁揚，帶動晶圓代工廠台積電早盤最高達到645元，漲幅1.57%，推升電子類股指數上漲約0.36%。其他族群多數走低，金融類股跌0.4%，航運類股跌0.1%，塑膠類股下挫約1.6%。

人工智慧（AI）概念股緯創看好AI仍是今年科技發展主軸，並將持續投資印度設廠，今天早盤上揚約3%，最高達124元，拉抬AI族群走勢；技嘉漲幅超過2%，營邦漲逾6%，代工業者廣達、仁寶、英業達漲幅在1%以內。

神盾集團旗下IC設計業者安國融券最後回補日為2月15日龍年開紅盤當天，今天早盤飆上漲停224元後，出現獲利調節賣壓，6分鐘內急殺至跌停184元，連帶影響神盾股價翻黑觸及跌停。（編輯：楊蘭軒）1130205

#台股
#台積電
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