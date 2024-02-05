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Yandex母公司出售「俄版Google」 戰爭以來最大規模外資企業撤離案

2024/2/5 21:14（2/5 22:02 更新）
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圖為Yandex在俄羅斯莫斯科的總部標誌。（路透社）
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）科技巨擘Yandex NV今天宣布達成協議，將以4750億盧布（約52億1000萬美元）的價格，把有「俄版Google」之稱的業務和資產出售給俄國的投資集團。

路透社報導，這是近兩年前莫斯科全面入侵烏克蘭以來，外資企業撤離俄國規模最大的一起案例。

這項克里姆林宮（Kremlin）精心安排的交易案，將讓Yandex這家俄國最大科技企業的所有權完全落入俄方手中，包括一家由俄國路克石油公司（OAO Lukoil）擁有的基金。此外，這也進一步使Yandex遠離西方科技圈。

Yandex曾被視為有潛力發展為全球企業的少數幾家俄國公司之一。在美國那斯達克掛牌的Yandex，在俄國致力發展先進網路服務，包括搜尋、廣告和叫車服務。

知情人士指出，去年8月Yandex共同創辦人沃羅茲（Arkady Volozh）抨擊俄羅斯全面入侵烏克蘭是「野蠻」之舉後，克里姆林宮一些官員致力推動Yandex「國有化」。

然而，由於擔心科技人才外流，最終國有化計畫受到遏止，改以一項複雜的交易案取而代之。這表示Yandex帶來逾95%營收的業務將留在俄國，並由俄國掌控。

克里姆林宮十分鼓勵這項交易案，它和Yandex已經進行18個月的談判，嘗試將其俄羅斯業務從荷蘭母公司Yandex NV分離出來。

Yandex一直希望建立自己不受克里姆林宮影響的形象，但它變成國家重要戰略資產之後，這項任務變得愈來愈具挑戰性。

Yandex NV指出，這項交易的價格反映出「『公道價』被強制至少打對折」。涉及外國資產買賣的交易案必須獲得俄國政府批准，俄國政府並要求給予至少50%的折扣。

Yandex NV在一份聲明中指出，這項交易是由價值至少2300億盧布的現金，以及上看約1億7600萬股的A級股票構成。

Yandex NV表示，「現金部分會在俄羅斯境外用中國人民幣支付」，一旦交易完成它將停止使用Yandex這個品牌。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130205

#俄羅斯
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