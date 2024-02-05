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2023全年網路投保突破600萬件 旅平險貢獻近3成

2024/2/5 21:41
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（中央社記者謝方娪台北5日電）金管會公布，2023全年網路投保件數達621.15萬件，年增46.5%，其中有181.9萬件為產、壽險業旅平險或旅綜險所貢獻，占網路投保總件數近3成，反映疫後旅遊復甦盛況。

金管會公布網路投保最新統計，2023全年網路投保件數達621.15萬件，年增46.5%，網路投保保費收入達新台幣44.06億元，年增18.3%。

其中，壽險業網路投保共83.09萬件，年增1.36倍，網路投保初年度保費共5.29億元，年增28.4%；產險業網路投保高達538.05萬件，年增38.4%，網路投保簽單保費為38.77億元，年增17%。

壽險業網路投保件數前3大險種，全由旅平險包辦，包括旅平險31.2萬件、旅平險附加實支實付型傷害醫療險29.62萬件、旅平險附加海外突發疾病醫療健康險19.68萬件，反映疫後旅遊潮盛況。

產險業網路投保最熱門險種為機車險143.44萬件，其次為旅遊綜合險（含旅遊不便險）101.4萬件，第3為汽車險91.1萬件。

檢視個別保險公司業績，產險業網路投保保費續由富邦產險奪冠，其次為新安東京海上產險，國泰產險居第3；壽險業網路投保保費由富邦人壽奪冠，其次依序為台灣人壽及國泰人壽。（編輯：張均懋）1130205

#金管會
#保險
#壽險
#產險
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