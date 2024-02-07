譜瑞去年第4季每股賺8.05元 今年首季淡季不淡

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（中央社記者張建中新竹7日電）譜瑞-KY結算2023年第4季稅後淨利新台幣6.39億元，季增4.37%，每股純益8.05元。董事長趙捷表示，今年第1季營運表現可望淡季不淡，營收將維持與去年第4季相當水準。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY下午舉行線上法人說明會，公布2023年第4季營運結果。譜瑞-KY去年第4季營收1億2013萬美元，約新台幣38.25億元，季增3.23%，毛利率43.21%，較第3季下滑0.54個百分點；稅後淨利6.39億元，季增4.37%，每股純益8.05元

譜瑞-KY的2023年總營收137.69億元，年減31.34%，毛利率43.72%，下滑2.73個百分點；稅後淨利20.33億元，年減58.49%，每股純益25.73元。

趙捷表示，製造成本、市場產品售價及存貨跌價損失是影響毛利率表現的3個關鍵因素，持續努力管理毛利率水準。

展望未來，趙捷說，第1季為個人電腦及筆記型電腦市場傳統淡季，不過今年受惠需求強勁，第1季營運可望穩定表現。單季營收將約1.14億至1.26億美元，以中間值計，與去年第4季持平，毛利率約43%至47%。（編輯：張良知）1130207