年前資金需求旺 新台幣最高發行額逾3.8兆續創高

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（中央社記者蘇思云台北7日電）農曆新年即將到來，資金需求殷切，推升在外流通貨幣衝上高點。中央銀行今天公布113年農曆春節前最後一個營業日（7日）的新台幣最高發行額為3兆8753億元，續創歷史新高，不過隨著疫情趨緩，增幅5.10%則為107年以來新低。

中央銀行發行局局長鄧延達解釋，農曆年前，企業發放年終與績效獎金，民眾可能有領新鈔、發紅包、採購年貨等需求，推升通貨發行額，因此，農曆春節前最後一個營業日，通常都是發行額高峰。農曆年後，隨著民眾陸續把錢存回銀行，發行額也會隨之下降。

央行今天公布113年農曆春節前最後一個營業日（2月7日）的新台幣最高發行額為3兆8753億元，較112年最高發行額3兆6873億元，增加1880億元或5.10%，發行額續寫歷史新高。

不過，發行額增加幅度1880億元為110年以來新低，增幅5.10%也創下107年以來新低。

鄧延達表示，今年年增率下滑背後反映高基期以及疫情趨緩等因素，隨著疫情告一段落，明顯觀察到，民眾對現金的預防性需求下降，不會一次領較多現金放在身上，此外，年假天數長短，通常也會影響民眾提領的現金多寡。

近年「嗶」經濟夯，台灣行動支付也愈加普及，鄧延達指出，雖然支付占比持續增加，但民眾現金使用習慣並沒有因此明顯改變。（編輯：趙蔚蘭）1130207