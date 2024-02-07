更多編輯台推薦新聞：
大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大樂透頭獎上看2億 春節大紅包獎號出爐
首頁 / 產經

年前資金需求旺 新台幣最高發行額逾3.8兆續創高

2024/2/7 19:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北7日電）農曆新年即將到來，資金需求殷切，推升在外流通貨幣衝上高點。中央銀行今天公布113年農曆春節前最後一個營業日（7日）的新台幣最高發行額為3兆8753億元，續創歷史新高，不過隨著疫情趨緩，增幅5.10%則為107年以來新低。

中央銀行發行局局長鄧延達解釋，農曆年前，企業發放年終與績效獎金，民眾可能有領新鈔、發紅包、採購年貨等需求，推升通貨發行額，因此，農曆春節前最後一個營業日，通常都是發行額高峰。農曆年後，隨著民眾陸續把錢存回銀行，發行額也會隨之下降。

央行今天公布113年農曆春節前最後一個營業日（2月7日）的新台幣最高發行額為3兆8753億元，較112年最高發行額3兆6873億元，增加1880億元或5.10%，發行額續寫歷史新高。

不過，發行額增加幅度1880億元為110年以來新低，增幅5.10%也創下107年以來新低。

鄧延達表示，今年年增率下滑背後反映高基期以及疫情趨緩等因素，隨著疫情告一段落，明顯觀察到，民眾對現金的預防性需求下降，不會一次領較多現金放在身上，此外，年假天數長短，通常也會影響民眾提領的現金多寡。

近年「嗶」經濟夯，台灣行動支付也愈加普及，鄧延達指出，雖然支付占比持續增加，但民眾現金使用習慣並沒有因此明顯改變。（編輯：趙蔚蘭）1130207

#中央銀行發行局
#央行
#新台幣
#鄧延達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.227