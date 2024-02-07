活絡商圈拚經濟 經部投入億元續推補助計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北7日電）為活絡商圈經濟，經濟部今年持續投入新台幣1億元經費，推動「活絡商圈補助計畫」，即日起開放報名，也將於19日舉辦線上說明會，協助商圈提案申請，補助金額上限50萬元，預估今年將有200處商圈受益。

經濟部商業發展署表示，112年度商圈補助預算為1億元，共補助216案，今年持續辦理，補助受理期間自即日起，至2月29日下午5時30分截止，預計補助約200處商圈，自行策劃行銷推廣及環境優化工作，累積商圈自主辦理相關發展工作經驗。

為優化商圈環境品質、吸引消費者至商圈遊逛，帶動人潮及商機，商業署表示，113年度再提供資源補助商圈推動優美化工作及辦理行銷活動，由商圈組織提出申請，補助金額上限50萬元，採線上申請。

商業署表示，申請補助的商圈須依人民團體法或依直轄市、縣（市）政府自治條例設立商圈組織。另為確保組織運作能量且計畫推動可讓商圈店家受益，商圈組織須於112年1月1日至計畫公告日113年1月25日前，已依法召開理監事會議或會員大會，且會議紀錄經主管機關備查，歡迎符合資格的全國商圈組織踴躍申請。

商業署指出，為使補助項目更符合商圈發展需求，補助項目也做部分調整，今年度補助項目包括「環境優化」、「數位應用」、「低碳推廣」、「交流學習」及「特色行銷」等項目。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在環境優化項目，可協助商圈強化環境綠美化、維護經營空間整潔與美觀；數位應用方面，包括運用社群媒體、行動支付及網路資源應用等；低碳推廣項目，可從包裝減量、減塑、使用循環或環保餐具、廢棄物回收或減量等作為來推動。

至於交流學習項目，則有辦理研討會、專題演講、訓練課程等；特色行銷項目，可運用地方特色元素辦理商圈行銷活動，以能見度高的實體活動為主，包含節慶活動、展售活動、市集及促銷活動等。（編輯：趙蔚蘭）1130207