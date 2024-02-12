車用零配件廠擴美墨產能 鞏固客戶搶電動車商機

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）台灣車用零配件廠商今年積極擴大美國和墨西哥產能，除就近供應北美品牌客戶需求外，預估今年北美傳統燃油車與電動車市場成長可期，擴產範圍包括AM碰撞件、車用扣件、傳動系統、車用LED、內飾件、商用電動車或電動巴士等。

北美市場除了有傳統品牌車廠外，車用零配件供應鏈實力也相當雄厚，例如加拿大麥格納（Magna）、美國BorgWarner、墨西哥尼瑪克（Nemak）等。因應北美車廠和供應鏈客戶分散地緣政治風險需求，台灣車用零配件廠積極布局北美市場。

鴻海與裕隆合資的鴻華先進，鎖定北美作為Model C乘用電動車平台的第一海外市場，正與當地租賃業者、新創企業和傳統車廠洽商，規劃2025年年中在北美銷售電動車。

北美市場一直是汽車零配件廠東陽售後維修市場（AM）碰撞件的主要銷售地，根據資料，AM產品約占東陽集團總銷售比重70%，北美占東陽AM產品銷售比重72%。

東陽AM產品今年在北美銷售持續成長，主要受惠美國車險公司State Farm擴大車輛維修中使用非OEM碰撞零組件，帶動東陽包括保險桿、前欄、水箱護罩、引擎蓋、葉子板、風扇馬達等出貨力道。

汽車扣件廠世德也積極布局美國市場，1月中旬宣布德國子公司諾伊斯（MMG）設立美國控股公司，去年8月底也公告擬轉投資新設立美國子公司。

投顧法人分析，美洲市場占世德業績比重約36%至38%，世德透過MMG，切入包括福特（Ford）、賓士（Benz）、BMW、福斯（VW）、博世（Bosch）等車廠供應鏈，世德扣件產品也切入電動車大廠特斯拉（Tesla）車款。

車用LED廠聯嘉光電來自美洲市場的營收比重超過7成，去年前11月美國平均每8.7輛新車中，就有一輛車使用聯嘉產品，目前已切入福特、特斯拉、通用（GM）及BMW等品牌車廠供應鏈；聯嘉在美國密西根新廠共3條車用LED模組產線，法人預期聯嘉美國廠今年稼動率提升，目標損益兩平。

車王電積極布局北美市場，與美國電動商用車廠Optimal合作，規劃2025年完成驗證，預估2026年有機會量產挹注業績；另外，Optimal約40%產能委由車王電集團生產，車王電也規劃美國電動巴士新廠，預估2025年可進一步明朗。

除了美國，墨西哥也成為布局熱門據點。根據統計，墨西哥是全球第6大汽車零件供應國、第7大汽車生產國，近年供應鏈重組趨勢與美墨加協定（USMCA）具免關稅優惠誘因，以及墨西哥緊鄰美國市場地利之便，台灣車用零配件廠商加速擴大墨西哥產能。

例如車用窗簾廠皇田工業今年墨西哥廠將生產安全氣囊應用產品，預計第2季生產，第3季產能全開並貢獻營收。皇田預期今年北美市場成長，主要受惠安全氣囊應用和遮物簾需求。

根據資料，北美占皇田整體業績比重約37%，墨西哥廠產能占皇田整體產能比重約2成。

汽車傳動系統製造廠和大今年在美國新墨西哥州新廠持續動工，就近供應特斯拉電動車關鍵配件，新廠也會連結墨西哥汽車供應鏈；新墨西哥州廠布局3條產線，預計2025年第2季量產，目標2027年開始獲利。

根據統計，北美客戶占和大整體產能比重約60%，法人指出，和大電動車零配件除了供應特斯拉外，還包括電動車新創製造商Lucid及Rivian等，和大也切入福特和通用電動車供應鏈。

機電大廠東元在北美市場持續布局商用車和電動巴士應用，切入北美市場充電樁銷售業務；東元的墨西哥新廠去年9月啟用，主要生產IE3工業馬達，連結位於美國德州東元西屋馬達廠，搶攻美國、加拿大、中南美洲市場，以及墨西哥市場商機。（編輯：張良知、張均懋）1130212