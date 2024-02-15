台積電神助攻 台股盤中18600點高檔震盪

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（中央社記者江明晏台北15日電）台股今天開紅盤「神龍昂首」，受惠台積電強彈逾9%，站上709元新高，加權指數早盤飆漲629點，攻上18725點，刷新台股歷史新高紀錄，但隨後漲勢收斂，指數在18600點附近高檔震盪；AI概念與高價千金股走勢搶眼。

台股封關期間，道瓊工業指數下跌，費城半導體指數大漲逾5%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅也超過8%，激勵台股龍年開紅盤補漲力道強勁。

台股今天跳空開高約568點，早盤指數一舉攻上18725點歷史高點，上漲629點；由於接近前波歷史高點18619點附近套牢區，隨後賣壓出籠，漲勢稍見收斂，18700點得而復失，在18600點附近高檔震盪。

11時左右，台股加權指數上漲521.13點，至18617.2點，漲幅2.8%，成交金額新台幣3237.75億元；代表中小型股票的櫃買指數盤中上漲約1%；電子股大漲逾4%，金融股上漲0.4%，半導體股大漲逾6%。

權值股今天普遍勁揚，晶圓代工廠台積電補漲力道強勢，跳空以709元開出，漲幅逾9.7%，隨後漲勢稍見收斂，但仍維持約8%的漲幅，至697元，爆出7.3萬張大量。

AI概念股強勁，ODM廠技嘉漲逾9%、緯創漲逾6%、廣達漲逾4%；PCB伺服器族群台光電大漲逾8%，金像電漲停至273元鎖住，健鼎也攻上漲停。

高價股晉升「12千金」，股王世芯-KY漲逾6%，股后信驊漲約2%，力旺、祥碩、M31均漲約4%；川湖漲停，嘉澤上漲逾1.6%，躍升千金股。

水泥、塑膠、汽車等傳產股今天走勢相對冷靜，觀光股、航運股跌勢較重，長榮航挫逾3%，華航下跌逾2%，旅行社與飯店股湧跌勢。（編輯：楊蘭軒）1130215