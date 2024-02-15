全家1月營收83.4億元年增1.9% 創歷年同期新高

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（中央社記者何秀玲台北15日電）全家今天公布1月營收新台幣83.4億元，年增1.9%，因去年農曆春節落在1月，基期較高，不過仍創歷年同期新高。全家表示，2月過年湧走春人潮，帶動泛鮮食及冷藏飲料等商品業績，春節後迎來開學開工的促銷活動，有望助2月業績向上。

全家表示，綜觀今年1月營運表現，雖去年春節落在1月，基期高，但受惠泛鮮食（一般鮮食加上現做調理商品如咖啡、霜淇淋、茶葉蛋）成長，以及春節年前氛圍應景商品，如福袋、禮盒、年菜等買氣提前發酵，整體業績仍較去年同期成長。

全家1月店數成長也帶動業績，截至今年1月31日總店舖數達4221家，和去年同期4140家相比，淨增加81家。

另外，結合今年過年最熱門的高雄燈會黃色小鴨話題，推出限定版杯塞與杯套，帶動全家自有咖啡品牌Let’s café業績成長。

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1月泛鮮食部分，與麻辣鍋品牌青花驕再攜手，推出Fami!ce霜淇淋、微波調理麵、居家型冷凍商品、SOHOT炎選現做熟食等品項；鼎泰豐「香拌海鮮醬」系列新品、欣葉國際餐飲共同開發咖哩飯等上市，名店聯名策略帶動相關業績成長超過1至2成。

今年2月農曆春節長達7天假期，且初二後天氣回暖，景點、幹道、車站商圈店舖走春人潮湧現，帶動泛鮮食以及冷藏飲料等品類較去年同期成長1至2成以上。展望2月，全家表示，春節後迎來開學開工促銷活動，並將因應年後瘦身需求，將推出輕食型早餐與鮮食，皆有望助業績向上。（編輯：張均懋）1130215