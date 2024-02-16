不動產違規檢舉 半年裁罰18件、462萬元

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（中央社記者陳俊華台北16日電）為打擊不動產違規銷售及炒作，去年7月起施行不動產違規檢舉獎金制度。內政部長林右昌今天說，新制上路半年共接獲95件檢舉；其中已完成裁罰18件、462萬元，將發出檢舉獎金新台幣93萬元。

立法院會民國112年1月三讀通過修正平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購買住宅改為許可制，且5年內不得移轉、預售屋解約要申報登錄。

林右昌透過新聞稿表示，依規定可發給獎金的不動產違規案件類型，包括逾期或不實申報實價登錄、違反紅單禁止轉售、限制換約與禁止炒作規定等4類；檢舉人需具名並提供違規案件的人、事、時、地、物等具體資料。如經查證違規屬實者，將按實收罰鍰發給30%、上限1000萬元的檢舉獎金。

林右昌說，新制從112年7月上路截至12月底，半年內縣市政府共接獲95件民眾檢舉案，其中35件因未敘明檢舉人姓名或未提出事證資料而不受理外，共有60件立案調查；目前經查證有22件未違規；21件確有違規，除3件依規定不予裁罰外，其餘18件已完成裁罰、共裁罰462萬元；另有17件還在調查處理中。

林右昌指出，在18件已裁罰案件中，有5件符合發給檢舉獎金的違規案件類型，包括申報實價登錄逾期或不實4件、違反禁止炒作規定1件，裁罰金額合計313萬元，縣市政府在收繳罰鍰後，預計可發給93萬元檢舉獎金；至於其他13件違規類型，是違法仲介銷售、廣告不實、預售屋銷售資訊未備查等，共裁罰149萬元。

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林右昌說，檢舉獎金新制上路執行情形良好，並未發生業者疑慮的浮濫檢舉或影響市場正常交易情形。整體而言，從平均地權條例修法施行以來，有效遏止不動產違規炒作情形，市場轉以自住購屋交易為主，有助市場健全發展。

林右昌表示，內政部將持續透過不定期辦理預售屋建案聯合稽查、加強實價登錄申報資訊查核力道，同時鼓勵全民積極檢舉違規不法，嚴處哄抬炒作或違規行為，維護不動產交易秩序。（編輯：蘇志宗）1130216