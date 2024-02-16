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富邦媒2023營收獲利登頂 每股盈餘15.1元

2024/2/16 19:33
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（中央社記者吳家豪台北16日電）電商業者富邦媒今天公布2023年度財報，因積極布建短鏈物流、擴大點數經濟影響力，去年合併營收新台幣1092.4億元，年增5.6%，續創歷史新高；歸屬於母公司業主稅後淨利約36.3億元，年增5.6%，也改寫歷史新高；每股盈餘15.1元。

momo富邦媒去年營業利益達43.8億元，年增2.3%；營業利益率4.01%，年減0.13個百分點。

富邦媒發布新聞稿說，2023年面對零售市場高速變動的挑戰環境，富邦媒提升商品力與服務力，至今可供選購的商品達數百萬件，並加速物流配送和退換貨流程。

富邦媒去年也加速完成短鏈物流的拼圖，全台營運的主衛星倉共達59座，南區物流中心將於2024年加入營運；中區物流中心去年第4季啟動興建工程，預計2027年加入物流服務陣容。

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此外，富邦媒積極拓展「mo幣」點數的多元場景應用，2023年發行量已突破百億元。mo幣從電子商務折抵出發，串聯富邦集團資源，今年跨入實體通路，在台灣大直營門市可折抵消費，針對凱擘大寬頻有線電視與固網帳單也可進行折抵服務。

展望2024年，富邦媒表示，將提升商品力、服務品質、物流最後一哩路的布局及人工智慧（AI）大數據等核心實力，同時強化風險管理與ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的營運韌性。（編輯：趙蔚蘭）1130216

#momo富邦媒
#凱擘
#富邦媒
#富邦集團
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