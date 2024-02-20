台杉促成台歐新藥合作 安宏生醫攜手新創運用AI研發

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（中央社記者何秀玲台北20日電）專注於蛋白質降解藥物研發的安宏生醫今天宣布，在台杉投資轉介下，攜手捷克新創公司AIffinity、瑞士蘇黎世的NexMR以及中歐技術研究所（CEITEC），透過核心AI技術，針對治療攝護腺癌的全新藥物作用靶點進行研究及開發，開台歐新藥合作先例。

安宏生醫先前吸引曾投資蛋白質降解新藥公司的台杉投資擔任領投，吸引包括台安生物科技、工研院創新、宏泰電工、萬豐資本、兆豐創業投資以及凌陽科技，完成A輪募資。而台杉投資是由行政院國發基金在2017年8月出資4成設立的國家級投資公司。

安宏生醫董事長暨執行長林助強指出，若本次合作能在攝護腺癌探索出新的藥物作用靶點，將有機會解決現有藥物瓶頸、及擴大藥物適應症的機會。本次國際合作夥伴將提供相關研究結果，使安宏生醫在後續藥物開發上能加速設計及驗證。

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台杉投資生技基金合夥人沈志隆表示，國際間常見以商務合作、策略合作的方式，加速新藥問世的流程，不僅大幅減少資源耗費，亦使患者能盡早獲得新療法。

安宏生醫指出，捷克AIffinity核心技術為利用核磁共振、AI等科技，進行藥物設計和優化；NexMR是瑞士蘇黎世聯邦理工學院透過技術移轉設立的公司，核心技術為專注於核磁共振在藥物開發的相關運用；中歐技術研究所為捷克重要的科研中心。（編輯：潘羿菁）1130220