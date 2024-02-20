更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
管碧玲：台灣船遇中海警登檢要求不必停留 立即通知海委會馳援
首頁 / 產經

台杉促成台歐新藥合作 安宏生醫攜手新創運用AI研發

2024/2/20 10:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北20日電）專注於蛋白質降解藥物研發的安宏生醫今天宣布，在台杉投資轉介下，攜手捷克新創公司AIffinity、瑞士蘇黎世的NexMR以及中歐技術研究所（CEITEC），透過核心AI技術，針對治療攝護腺癌的全新藥物作用靶點進行研究及開發，開台歐新藥合作先例。

安宏生醫先前吸引曾投資蛋白質降解新藥公司的台杉投資擔任領投，吸引包括台安生物科技、工研院創新、宏泰電工、萬豐資本、兆豐創業投資以及凌陽科技，完成A輪募資。而台杉投資是由行政院國發基金在2017年8月出資4成設立的國家級投資公司。

安宏生醫董事長暨執行長林助強指出，若本次合作能在攝護腺癌探索出新的藥物作用靶點，將有機會解決現有藥物瓶頸、及擴大藥物適應症的機會。本次國際合作夥伴將提供相關研究結果，使安宏生醫在後續藥物開發上能加速設計及驗證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台杉投資生技基金合夥人沈志隆表示，國際間常見以商務合作、策略合作的方式，加速新藥問世的流程，不僅大幅減少資源耗費，亦使患者能盡早獲得新療法。

安宏生醫指出，捷克AIffinity核心技術為利用核磁共振、AI等科技，進行藥物設計和優化；NexMR是瑞士蘇黎世聯邦理工學院透過技術移轉設立的公司，核心技術為專注於核磁共振在藥物開發的相關運用；中歐技術研究所為捷克重要的科研中心。（編輯：潘羿菁）1130220

#沈志隆
#台杉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.46