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世界行動通信大會 明泰推5G新世代寬頻設備

2024/2/22 12:18
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（中央社記者潘智義台北22日電）網通廠明泰科技今天宣布參與2024世界行動通信大會（MWC 2024），並於經濟部工業局籌組的MWC台灣館中，展示5G基站新世代O-RAN無線電單元（O-RU）產品方案。

明泰發布新聞稿指出，近年積極投入5G專網領域，並逐步導入市場，進行商轉驗證與服務，這次世界行動通信大會展出「5G基站新世代O-RAN無線電單元（O-RU）產品方案」，提供符合開放式無線存取網路（O-RAN）介面標準的5G基站無線電單元（Radio Unit, RU），讓電信運營商或系統整合商於不同場域布建時，能因應需求調整，目前已與多家歐、美、日等國際客戶，進行多個應用場域布建測試。

全球5G需求強勁，將帶動網通、高數據內容產業快速成長，明泰表示，5G基站無線電單元（Radio Unit, RU）產品除了積極支援O-RAN規格外，也因應未來5G、6G技術需求趨勢，導入5G巨量天線技術（Massive MIMO），用來增加網路覆蓋率，及場域使用彈性，幫助網路通訊高流量城市，提升通訊系統傳輸容量和效率。

同時，明泰也加速全球布局，除原有主力市場，更積極拓展與全球電信商的合作商機。

世界行動通訊大會（MWC 2024）於2024年2月26至2月29日至西班牙巴塞隆納舉行。（編輯：蘇志宗）1130222

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