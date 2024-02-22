券商公會提8大目標 籲現股當沖證交稅率減半常態化

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）台股現股當沖證交稅率減半降至千分之1.5，經兩度延長，將於今年12月31日到期。券商公會今天呼籲，希望現股當沖證交稅率減半可以常態化，以促進資本市場及經濟發展。

證券商業同業公會今天舉行媒體春酒，公會理事長暨元富證券董事長陳俊宏提出新年8大目標方向，包括籲請現股當沖證交稅率減半常態化、推動調降權證掛牌費、完備資金融通服務、強化分戶帳運用功能、縮短盤中零股交易撮合間隔時間至5秒、推動理財商品掛牌交易、研議簡化及鬆綁證券商開辦信託商品作業流程相關規範，和深化數位化服務。

其中，2017年政府祭出現股當沖證交稅率減半的優惠措施，稅率從原本千分之3降至千分之1.5，經過兩度延長，預計今年底將到期。

陳俊宏認為，現股當沖證交稅率減半的措施實施7年來，成功帶動證券交易市場活絡、優質企業在台掛牌籌資並增加證交稅收，為多贏局面。

台股有量才有價，投資人對證交稅率變動非常敏感，當沖證交稅率減半屆期前是否持續的不確定性，容易造成投資人擔憂而退出市場。為維持台股國際競爭力，籲請財政部和金管會從國家整體經濟發展的角度做政策評估，將現股當沖證交稅率減半常態化。

另外，券商公會也推動調降權證掛牌費，藉由造市報價回饋投資人，擴大市場規模。

陳俊宏說，權證避險股票證交稅率調降是健全權證市場發展最重要的一步，已經在去年11月10日實施，期限5年。盼證交所和櫃買中心能進一步也調降權證掛牌費，促使業者得透過造市申報買賣報價方式回饋給投資人，全力衝刺帶動權證交易的成長及活絡。（編輯：張良知）1130222