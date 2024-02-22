南山人壽擬發次債籌資 規模300億元史上最大

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（中央社記者謝方娪台北22日電）為充實資本，南山人壽董事會今天決議擬發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限為新台幣300億元或等值外幣，創南山人壽史上最大發債規模，亦為今年國內第3家擬發次債的壽險公司。

南山人壽今天發布重大訊息，今天董事會決議擬發行10年期以上累積次順位普通公司債，並於國內證券櫃檯買賣中心或國外交易所掛牌交易，以充足公司合格資本。

南山人壽此次發行總額上限為新台幣300億元或等值外幣，得依市場行情及客觀情勢，於董事會決議後1年內一次或分次發行。為增加發債彈性以因應債市變化，發行利率授權董事長視發行時市場狀況訂定。

南山人壽說明，公司整體財務狀況穩健且清償能力無虞，清償能力指標RBC符合法令規範，此次發行累積次順位普通公司債主要為強化財務結構並充實公司資本。

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因應2026年接軌TW-ICS的強化資本需求，壽險業掀起發債潮，2023年國內有6家壽險公司發行次債籌資，包括國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽、台灣人壽及凱基人壽（原名中國人壽），總規模逾1000億元。

今年截至目前為止，國泰人壽、新光人壽及南山人壽均已決議再次發行次債籌資。其中，國壽寫發債規模新紀錄，擬發行上限500億元次債，新壽擬發行上限80億元次債，南山人壽則擬發行上限300億元或等值外幣次債籌資，亦創南山人壽史上最大發債規模。（編輯：趙蔚蘭）1130222