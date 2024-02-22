集保主持亞太集保組織研討會 分享台灣基金市場成果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北22日電）台灣集中保管結算所今天表示，因應全球永續發展趨勢，由集保結算所主持之ACG「投資人服務研討會」，今年主題為「永續金融－集保機構打造更好的基金環境」，分享深耕台灣基金市場成果。

台灣集中保管結算所以亞太地區集保組織（ACG）投資人服務工作小組召集人身分，與韓國集保公司（KSD）及印尼集保公司（KSEI）共同舉辦「2024年亞洲基金標準化論壇暨投資人服務研討會」，今天於印尼圓滿落幕。

集保發布新聞稿指出，本次研討會為期4天，除亞太地區集保組織會員機構外，並吸引美國集保公司、國際證券保管機構Clearstream、Euroclear、印尼證券主管機關、印尼交易所、保管銀行及資訊服務業者等共26家機構近80位代表與會，國際合作交流成果豐碩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

集保結算所於會中分享深耕台灣基金市場的成果，包括提供多元便利的基金生態系服務，及集保e手掌握App的基金資產整合功能與基金股務e化服務，讓台灣創新與永續發展的卓越成果躍上國際舞台。

研討會亦邀請全球最大基金網路業者Calastone及印尼、巴基斯坦、泰國、越南等多家集保機構進行專題演講與經驗分享，討論永續下的數位優勢、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）基金市場發展等。（編輯：趙蔚蘭）1130222