正瀚獲薦加入國際園藝學會 將積極發展歐洲市場

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（中央社記者何秀玲台北23日電）專注於台灣農業生技領域的正瀚生技今天宣布，在台灣園藝學會推薦之下，獲邀加入位於歐洲的國際園藝學會，成為全球首家以企業身份加入的會員。

正瀚生技表示，未來可望透過此平台，與歐洲各國園藝與農產品生產業者進行交流，獲取國際園藝產品最新資材資訊，希望成為發展歐洲園藝市場的起點。

正瀚表示，公司創立後就持續推出可因應新一代農業所需的高效、低碳的植物生長調節劑和肥料產品線。本次國際園藝學會理事成員來台招募企業會員，台灣園藝學會推薦正瀚入會，將正瀚的研發成果介紹至歐洲國家。

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正瀚董事長吳正邦說，過去正瀚主要客戶來自北美市場，應用多為俗稱「黃小玉」的黃豆、小麥、玉米等大面積栽種農產品，旗下永續農業新藥「Radiate NEXT」，已成功授權全球最大農資產品通路商Nutrien集團旗下子公司Loveland Product Inc.（LPI），成為該集團力推的主力系列產品，建立北美市場的基礎。

正瀚表示，透過加入台灣與歐洲園藝學會，將有助與國際園藝領域業者交換市場最新資材資訊，合作推展永續園藝發展。（編輯：潘羿菁）1130223