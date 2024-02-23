聯發科去年下半年每股配息30.4元 7/4除息
2024/2/23 21:54
（中央社記者張建中新竹23日電）聯發科2023年下半年股利政策出爐，每股將配發30.4元現金股利，2024年7月4日為除息交易日。
聯發科2023年起盈餘分配從年度配發改為半年度配發，上半年現金股利每股配發24.6元，總金額393.51億元，已於2024年1月4日除息，並於1月31日發放。
聯發科董事會今天決議，2023年下半年現金股利每股配發30.4元，總金額486.28億元，將於2024年7月4日除息，並於7月31日發放。
聯發科董事會還決議發行限制員工權利新股，發行總額以2400萬股為限，約當已發行普通股股數1.5%，將無償配發予員工，以連結股東價值，對焦未來成長策略目標，並提升全球人才競爭力、吸引與激勵關鍵人才，共同創造公司及股東利益。（編輯：趙蔚蘭）1130223
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