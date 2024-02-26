輝達點火台股行情 半導體ETF上週漲幅居冠

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）輝達（NVIDIA）點火全球AI概念股，以科技股為主的台股受惠大。統計上週台股ETF漲幅排行榜，多達6檔ETF單週漲幅超過4%，其中以半導體為選股策略的群益半導體收益單週大漲5.17%，動能排第一。

在護國神山台積電的領軍下，台股23日早盤最高一度衝上19012點，突破萬九大關，終場收在18889點，為連6週上漲。

統計56檔台股ETF近一週績效表現，群益半導體收益ETF單週大漲5.17%居冠，其他像是永豐ESG低碳高息、群益台灣精選高息、第一金工業30、中信成長高股息、中信關鍵半導體上週股價漲幅也超過4%。

法人分析，由於AI晶片大廠輝達財報大好，利多激勵台股大漲，特別是半導體族群脫穎而出。根據世界半導體貿易統計協會預估，在AI晶片需求持續成長下，今年全球半導體市場將成長13.1%至創紀錄的5883億美元，今年半導體業景氣看俏。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，AI相關題材，從上游晶片到周邊零組件，乃至下游組裝業者，股價表現均相當強勢。整體而言，AI商機題材持續發酵，將進入高速成長期，自GPU擴展到ASIC，再從雲端擴展到邊緣運算，相關供應鏈與題材前景看好，而台灣半導體供應鏈完整，有望從中受惠。（編輯：潘羿菁）1130226