vivo去年在台營收衝高 今年成長力道估逾3成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）中國手機品牌vivo近年在台轉型成功，中高階手機銷售占比逾5成，帶動2023年營收、獲利均創2017年登台以來新高。今年持續加強產品與通路力道，全年營收成長幅度有望更勝去年，挑戰3成以上。

手機大廠vivo今天舉行媒體交流會，台灣總經理陳怡婷表示，去年靠著X、V、Y三大系列熱銷，整體年營業額較2022年成長近3成，營收、獲利均創2017年進入台灣市場以來新高。

vivo指出，2023年末推出的旗艦X100系列銷售告捷，全台銷售量較前代成長5倍。

陳怡婷表示，看好今年的成長力道將超過去年，今年產品力更好、中高機產品銷售持續看好，vivo台灣積極擴展體驗門市，近期首度入駐新竹巨城設置專櫃。

她表示，過去銷售vivo銷售主力是中低價的Y系列，但現在X、V中高階手機銷售量的占比已經超過一半；有了X、V系列作為獲利金雞母，Y系列要不要打價格戰，也處於「進可攻、退可守」的狀態。換言之，vivo在台策略未必要爭取市占率，而是朝向爭取更高階市場的方向發展。

陳怡婷展望未來，認為台灣手機市場今年需求量其實沒有增加，預估靠著AI話題加持，銷售量可望持平或增加5%，而客單價有機會成長。

在摺疊機發展部分，她透露，vivo持續對摺疊手機加重投資，預料下一代手機會有革命性進展，但是否會引進海外市場，仍有待觀察。（編輯：張良知）1130226