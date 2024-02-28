俄烏戰爭歐美擴大管制工具機 經部擬4月更新實體名單

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（中央社記者劉千綾台北28日電）俄烏戰爭屆滿2年，歐美近期加強制裁力道，台灣也將同步檢討管制名單，經濟部規劃4月初召開跨部會委員會，官員透露，依據國際最新管制檢討更新實體清單，初步評估將會討論工具機等產業，但影響應不大。

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，雙方交戰至今已逾2年，美國近期對俄羅斯祭出大規模制裁，鎖定逾500個個人和實體，歐盟也通過第13輪對俄羅斯的制裁措施，除新增出口管制家數，也禁止對俄出口無人機關鍵零組件。

根據經濟部貿易署規範，目前台灣有1900個俄羅斯實體名單，也就是禁止台廠出口貨品至名單上企業；有報導曾指出台灣廠商零件被發現透過第三國轉運，運至俄羅斯公司，立即受美國、立陶宛及烏克蘭等關注，顯見國際對於出口管制規範極為重視。

經濟部官員表示，會蒐集歐美最新的制裁消息，定期滾動式檢討，初步評估歐美近期擴大管制的主要對象為工具機、汽車以及無人機零組件，不過由於部分產業並非台廠供應鏈，且台灣近來跟隨國際管制規範，因此此次調整對產業影響應不會太大。

依照經濟部貿易署規劃，已決定於4月初召開委員會檢討國內實體名單，邀集國安、外交及財政等跨機關代表出席，在會中向委員提報後，更新國內的實體清單。

經濟部貿易署網站的數據統計顯示，俄烏戰爭爆發後，2022年台灣對俄出口額為8.5億美元，與2021年戰前相比，大幅衰退35.1%，2023年出口再降至7.9億美元，年減7.2%；今年1月對俄出口金額為6251萬美元，年減12.5%。

經濟部官員表示，受到俄烏戰爭後出口管制影響，台廠對俄出口大幅下降，也有許多業者會自我約束，透過企業內部管控、盡職調查等方式，防止產品被賣到受國際制裁的公司，但由於第三地轉運涉及其他國家法規，仍難以防止轉運風險。

官員也坦言，出口管制勢必會對台灣工具機、機械與螺絲零組件等業者造成影響，經濟部也會在更新國內實體名單時做好產業評估，俄烏戰爭開打至今，許多電子廠商也已陸續撤離原先在俄國的據點，不再接單；政府會持續與產業溝通，並協助了解最新國際貿易規範。（編輯：潘羿菁）1130228