林右昌推虛坪改革 試算估公設比降為25%至30%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北29日電）內政部長林右昌今天說，虛坪改革將從改進停車空間、容積計算兩策略著手，修法後沒買車位的住戶將不必負擔車道公設，試算結果約可降低公設比5%到10%，有效降到25%到30%之間。

內政部下午舉行新春媒體茶敘，林右昌表示，外界關注「虛坪改革」方案，去年研擬草案後不斷精進，政策目標是希望減少不必要公設、虛坪，讓民眾買房時可以用一樣的價格，買到更合理的坪數。

林右昌指出，將採取兩項策略，第一，是改進停車空間議題，目前依法設置的「防空避難室兼停車空間」，是屬於全體公設（大公），產權不得獨立登記與移轉，部分開發商把車道以公設方式登記，所有購屋人共同負擔，導致許多沒買車位的人，也要負擔車道公設。

林右昌說，因此虛坪改革後，會將停車空間重新定義為專有部分，並具有獨立權狀，讓停車空間與居住公設能明確區分，也讓停車空間負擔合理化，沒買車位的人不負擔車道面積，將配套修正公寓大廈管理條例。

林右昌表示，第二，將改進容積計算，目前應計容積包括專有部分加上「一般電梯」，虛坪改革後，將「一般電梯」改算到免計容積的必要項目中，增加民眾可實際運用的空間；另外，將引導合理適當的公設規模，管委會空間包括會議、辦公、監控、儲存、簡易廁所等，原則上規劃以總容積1%設計，可避免不當灌水。

林右昌指出，免計容積的比例沒有改變，不會讓建築業、不動產開發業者有所疑慮，而是透過增加免計容積的必要項目來做改進，這部分不需修法，只要修正建築技術規則。

林右昌說，依不同大小基地面積，經過各種試算結果，這兩項改革推動後，大概可以降低公設比5%到10%，目前市場上公設比約33%到35%、有的甚至高達40%，未來可有效降為25%到30%之間。

林右昌表示，記者會後就會啟動虛坪改革方案，與不動產、建築業者溝通，之前試算時也徵詢部分意見，但正式溝通是必要的，他會親自跟業者碰面，內政部提出的草案不是不能討論，會站在專業角度凝聚更大共識提出最後版本，送到立法院也希望得到支持。

林右昌說，有適當比例的公設並不是壞事，可以確保民眾生活品質，修法是要杜絕不合理、浮誇等不必要的公設，這次改革是針對社會期待進行革新；這次修法沒有回溯的問題。（編輯：林興盟）1130229