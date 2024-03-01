訂單接案推升 漢翔2023年營收獲利同創新高

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（中央社記者潘智義台北1日電）漢翔公司今天公布2023年營收為新台幣391億元，較2022年302億元成長近30%，連續兩年進入「300億俱樂部」，續創營收新高；漢翔結算2023年每股盈餘2.36元，也較2022年1.73元大增，同寫歷史新高。

漢翔發布新聞稿說明，2023年全球航空旅運復甦，民用飛機需求量大增，掌握疫後重整商機，漢翔在2023年初就斬獲美國發動機大廠的10年大單；6月巴黎航展，漢翔再取得單走道客機及發動機零組件長約。

另外，去年8月10日在總統蔡英文見證下，漢翔完成龐巴迪公司Challenger系列產品交機第1000架的里程碑，雙方成為合作夥伴達25個年，當年這項設計代工（ODM）專案，是台灣第2次參與飛機跨國設計與製造，而今台灣製造的品牌，早已深深打入國際民用航空市場。

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國防業務方面，漢翔2023年將複雜度相當高的鳳展專案順利結案，國軍主力戰機139架F-16V如期升級交付空軍；勇鷹高教機則克服國際供應鏈缺件危機，在去年底由董事長胡開宏領軍，親自飛交4架勇鷹，達成年度交機17架的目標，勇鷹機隊的後勤維保服務也積極展開。

漢翔強調，科技服務是漢翔近年成功發展的即戰力，於台中西屯與沙鹿共計3座自建儲能案場，每座每月都能穩定貢獻約300萬元營收；台電通霄電廠更新案及中油永安梧棲自用發電設備，建立起大型統包建置能量；今年初漢翔更與台塑新智能結盟，瞄準儲能市場新局。（編輯：張良知）1130301