台積電ADR大漲4.06% 台股下週一拚萬九

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北2日電）台股本週持續創高，盤中4度觸及萬九大關，可惜都未能維持到收盤。台積電ADR股價1日大漲5.23美元，終場收在133.9美元，漲幅達4.06%，有機會帶旺下週一台股，力拚站穩萬九。

台股1日收在18935.93點，較上週上漲46.74點，漲幅約0.25%，距離萬九只剩下一步之遙。

美國時間3月1日，最近因為AI爆紅的伺服器大廠美超微，正式獲納入標普500指數，股價慶功大漲39.36美元，衝上905.48美元，漲幅4.54%，激勵AI陣線股價紅通通，台積電ADR同步大漲4.06%，下週一台股有望攻高。

日盛投信台股投資研究團隊表示，台股近期盤中見到站上萬九大關，可見多方氣盛，但須留意震盪；而盤面類股良性輪動，則有助台股醞釀上漲動能。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕也認為，本週台股持續在萬九附近徘徊，指數沿著5日均線盤堅上攻，收盤指數也愈墊愈高，整體而言，目前技術面呈現多頭排列，只要短線未跌破短天期均線，台股持續向上盤堅機率大。

不過孫傳恕提醒，時序進入上市櫃公司公布年報的高峰期，加上第2季向來為電子產業的傳統淡季，可能影響個股表現，將使整體盤勢震盪。

接下來觀察重點，聚焦18日在美國舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會，除了將發表新一代AI伺服器晶片B100，輝達執行長黃仁勳對於加速運算、生成式AI的看法將是重要市場指標，並牽動AI相關個股表現。（編輯：郭無患）1130302