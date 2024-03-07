信邦去年每股賺13.71元續創新高 連3年賺一個股本

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）連接器線大廠信邦去年財報出爐，全年稅後純益32.84億元，比2022年再成長14%，續創歷史新高，換算每股純益13.71元，連續第3年賺進一個股本。

信邦今天董事會通過每股擬派發現金股息9.6元，配息率70.02%；如對照今天收盤股價261.5元，現金殖利率3.67%。

其中，信邦去年第4季營收73.64億元，季減10.31%，年減8%；合併毛利率25.04%，較第3季減少0.65個百分點；稅後純益6億元，季減31.67%，年增0.46%，換算單季每股純益2.49元。

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信邦主管說明，公司去年第4季毛利率較第3季下滑，主要受到產能減少，以及工資率、製費率略增等因素影響。另外，受到新台幣與人民幣匯率回升影響，第4季合併業外損益較第3季減少2.11億元，造成第4季稅後獲利出現較大幅度的季衰退。

信邦持續優化產品組合，減少低附加價值的風電機櫃組裝業務，及電動車充電高壓線組等產品出貨，升級到技術難度較高的新產品，幫助公司風電及汽車產品毛利率提升，用年增率來觀察公司營運，信邦去年第4季毛利率其實比2022年同期提升0.44個百分點。（編輯：楊凱翔）1130307