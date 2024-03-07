元太盼今年營收勝去年 迎合大尺寸新產線拚第3季裝機

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（中央社記者潘智義台北7日電）元太科技董事長李政昊今天表示，第1季是營收谷底，一季將比一季好，今年可望比去年好；除力推電子紙標籤，電子書閱讀器、電子紙筆記本彩色化是必然趨勢。

元太今天舉行法人說明會，李政昊指出，新竹廠的2條新產線H5預計在2024年第3、4季裝機準備量產；H6新產線則在2025年準備就緒，2026年開始貢獻營收。

元太H5與H6這2條新產線是為大尺寸電子紙準備，揚州廠將同步擴充大尺寸模組廠產線，大尺寸電子紙可以達成客戶想要低耗電、無光害的廣告用顯示器需求。

元太科技今天發布財務數字，2023年第4季合併營收新台幣58.33億元，年減32%，單季歸屬於本公司稅後淨利12.38億元，年減33%，單季稅後每股盈餘（EPS）為1.09元。

2023全年合併營收271.2億元，年減10%，合併歸屬於本公司稅後淨利78.14億元，年減21%，稅後每股盈餘6.85元；全年營業利益、淨利、每股盈餘皆創下歷史次高。

元太董事會通過股利政策，維持與去年相同水準，每股擬配息4.5元，配息率為66%。

針對2023年推展彩色電子紙技術轉換拉長過渡期，導致減緩營運成長，元太強調，全年營收仍不畏逆風寫下12年來次高紀錄。從整體產業的成長趨勢觀察，對消費性應用、電子紙貨架標籤和戶外電子紙看板等領域前景樂觀看待。

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元太說明，持續投入研發，其中氧化薄膜電晶體（Oxide Thin Film Transistors）應用於電子紙技術顯示已多年，具備高元件遷移率及較優異的電器特性，應用於顯示器中，能實現電子紙更高效的換頁速度及更低的電力消耗。

元太科技指出，全球據點於去年底已提前達成使用35%以上再生能源的目標（RE35），除了美國廠區、中國、日本及韓國的業務辦公室仍維持100%使用再生能源之外，中國揚州廠區，已經使用超過50%再生能源，台灣廠區使用再生能源的比例，也較2022年倍增到8%（RE8）。（編輯：潘羿菁）1130307