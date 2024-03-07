台驊布局共享辦公室租賃 看好AI帶動消費性電子運輸

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（中央社記者賴言曦台北7日電）快時尚電商營運模式崛起，台驊董事長顏益財今天表示，台驊受惠電商競爭激烈，拉貨需求急升，2月已完成多趟包機運輸服務：另看好AI筆電換機等需求，計畫切入消費性電子及車用電子運輸業務，成為空運事業第2重要引擎。

台驊今天也召開董事會，決議擬投資設立韻驊股份有限公司，將位於台北市信義區的總公司17樓辦公室進行改建，專營租賃業務，辦公室共享空間預計5月1日開幕。

台驊今天舉辦媒體交流會，顏益財表示，紅海危機對歐洲線影響最大，蝴蝶效應導致北美航線受到影響，促使船舶往高運價地區調度，其中遠洋線幫助最大，但營運範圍集中在亞洲線的近洋線則受益不大。

台驊今年公告敲進長榮海運，媒體詢及操作貨櫃股的策略，顏益財表示，長榮2019年前大量造船，當時成本較低，近年陸續交船，目前長榮自有船舶約6到7成，多數為節能船舶，時值歐洲開徵碳稅，相比其他航商，長榮在營運上相對有優勢。

空運方面，台驊表示，快時尚電商營運模式崛起，成為全球電商物流業的領頭羊，台驊受惠電商競爭激烈，拉貨需求急升，2月已完成多趟包機運輸服務，另看好2024年AI（人工智慧）筆電換機需求、軍工航太及電動車龐大零組件市場，公司計畫切入消費性電子及車用電子運輸業務，成為空運事業部營運發展第2重要引擎。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130307