威剛2023年獲利增7成 群聯減32%

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（中央社記者張建中新竹8日電）記憶體廠威剛和群聯2023年獲利表現不同調，威剛2023年毛利率達16.8%，創新高，歸屬母公司淨利新台幣14.09億元，年增約7成，每股純益5.21元。群聯稅後淨利36.24億元，年減32.9%，每股純益18.48元。

威剛去年第4季受惠記憶體價格上漲，及低價庫存效益，毛利率攀高至19.74%，歸屬母公司淨利7.04億元，季增近70%，每股純益約2.41元。

威剛2023年總營收336.85億元，毛利率16.8%，上揚逾4個百分點，歸屬母公司淨利14.09億元，年增69.89%，每股純益5.21元。

威剛預期，記憶體景氣正向，在庫存管理與出貨策略奏效，今年上半年業績與毛利率可望持續逐步升高，下半年電動三輪車、工控與電競產品出貨將穩步增加，有助2024年本業獲利表現。

群聯因記憶體市況欠佳影響，2023年營收482.22億元，減少20%，稅後淨利36.24億元，年減32.9%，每股純益18.48元。董事會決議2023年下半年盈餘每股配發8.84元現金股利。

基於產學合作及培育人才目的，群聯董事會通過於陽明交通大學台南分部校地新建大樓工程，興建完成後將捐贈陽明交通大學產學合作使用，捐贈金額不超過14億元。

群聯表示，隨著儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商減產效應顯現，市場供需失衡情況出現轉變，NAND Flash價格自2023年第3季逐步回穩。

群聯指出，在車用儲存、行動儲存方案、錄影與監控專用固態硬碟（SSD）及伺服器企業級SSD布局即將開花結果，未來可望穩健貢獻營收。（編輯：楊蘭軒）1130308