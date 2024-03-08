中國品牌搶占全球手搖飲地盤 六角聯發國際轉骨拚勝

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（中央社記者江明晏台北8日電）數年前，台灣手搖飲品牌插旗全球，台式珍奶文化名揚四海，但近年不少中國品牌崛起搶地盤；全球有超過1500家店的六角啟動品牌再造，去年財報數字「三率三升」體質好轉，歇腳亭聚焦美國、香港等市場，帶動2023年毛利率創高。

過去5到10年間，台灣珍奶攻占全球，日出茶太、歇腳亭、CoCo等品牌插旗全球，但以「蜜雪冰城」為首的中國品牌近年迅速擴張，以低價奶茶與冰淇淋為號召，在越南、印尼等國開出逾千店的規模，正威脅台灣手搖飲的勢力。

許多台灣手搖飲業者紛紛轉往歐美市場擴張，但不免憂心，中國品牌繼續擴張版圖，紛紛調整品牌策略與優化營運體質，盼在近身肉搏戰中勝出。

旗下經營日出茶太品牌的六角國際，全球有逾1500家店，疫後重新擴張展店腳步，從財報不難看出，營運體質好轉。

六角2023年合併營收新台幣40.96億元，在獲利上，有品牌再造及進入美國市場的前期費用支出，但稅後淨利仍有2.92億元，每股稅後盈餘（EPS）6.42元，與2022年的6.56元持平。

六角指出， 2023全年毛利率49%、營業利益率9%，稅後淨利率7%，相較2022年皆為三率三升，顯示營業體質更加優化。

六角董事會通過下半年度盈餘分配案，將配發現金股利3.5元，由盈餘分配現金股利每股2.7元，並以資本公積發放現金股利每股0.8元，加計上半年度配發現金股利3元，全年合計將配發6.5元現金股利，配息率超額達101.2%。

去年六角啟動旗下日出茶太品牌再造，在台灣超過兩成以上門市，已進行改裝及新開幕，今年東南亞大代理商也投入品牌再造，以差異化創造競爭優勢，並穩健於美、韓及新興市場拓展新版圖，持續推動規模經濟效益顯現。

經營「Sharetea歇腳亭」的母公司聯發國際2023年合併營收7.4億元，年減6.4%，受美國市場通膨，以及缺工等大環境因素影響，業外受匯兌因素干擾，稅後淨利1.1億元，每股稅後盈餘（EPS）4.6元，低於2022年的7.12元。

聯發國際說明，歇腳亭全球門市汰弱留強，主要客群瞄準在美國及香港等高毛利消費市場，帶動2023年平均毛利率60.27%，創下新高。

聯發董事會今天同步通過下半年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利2.5元，加計上半年已配發的現金股利2元，合計全年配發現金股利每股4.5元，配發率達98%。

歇腳亭全球店面數已近400家，聯發持續看好全球手搖飲產業發展空間，除持續在美國和香港擴點外，也會發展歐洲、中東等地區，今年也計畫重返台灣手搖飲市場，開新茶飲品牌。（編輯：林興盟）1130308