威致目標綠電採用占10% 本業上半年保守看待

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（中央社記者賴言曦台南8日電）鋼筋廠威致鋼鐵積極布局綠電，規劃在廠區投資太陽光電及儲能設備，董事長郭素惠表示，威致綠電採用比例目標10%，相關設備預計明年下半年建成，助力綠電布局目標，今年本業方面保守看待上半年，下半年有待觀察。

由台南地區上市櫃公司及專業人士組成的億載會，今天舉辦第21、22屆會長交接典禮，由郭素惠接任第22屆會長。

威致為因應全球環保減碳及永續發展趨勢，規劃投資逾新台幣20億元，在台南市官田區既有廠房引進智慧化低碳排設備，以強化能源效率，每年預計可減少約5萬噸溫室氣體排放。

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威致另也將在廠區投資太陽光電及儲能設備，郭素惠受訪時指出，威致當前綠電採用比例約5%，預計明年下半年太陽光電及儲能設備裝設完畢並投運後，可進一步拉高威致綠電採用比例，並朝目標的10%邁進。

本業方面，郭素惠表示，威致當前在手訂單10萬噸，鋼筋1、2月出貨量平均約4萬噸，但第1、2季市況仍保守看待，主因是俄羅斯低價鋼胚持續擾市，今年下半年市況仍有待觀察。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130308