受惠台電和美國拉貨 士電與華城2月營收站同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）重電族群陸續公布2月營收，華城電機2月自結合併營收新台幣8.05億元，創歷年同期新高，月增19.32%，大幅年增162.23%，累計今年前2月華城自結營收14.79億元，年增201.34%。

華城指出，2月較去年同期大幅增加，主要是外銷案按照顧客交期認列，因此2月營收起伏變化較大。

另外士林電機2月營收28.69億元，月減26.57%，年增9.13%，站同期新高，累計今年前2月自結營收67.77億元，年增17.09%。

華城與士電持續受惠台電強韌電網計畫拉貨，法人分析，士電變壓器、電抗器及比壓器、空斷開關等產品，在台電標案均各占30%比重，台灣中小型承包商標得台電標案後，會向士電採購，士電也標得台中發電廠主變壓器工程等台電工程案。

法人指出，去年12月至今年2月，華城在台電電力變壓器設備累計得標案件及金額均名列前茅，未來在台電標案中高壓及超高壓變壓器也有機會取得更多訂單。

華城持續受惠外銷美國高壓變壓器拉貨需求，法人預期，華城外銷訂單能見度至少拉長至2年至3年，華城今年在變壓器產能將大幅擴充40%。（編輯：林興盟）1130311