士電去年每股賺4.51元 擬配息3元創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）重電族群陸續公布2023年財報，士林電機去年稅後獲利新台幣23.48億元，為歷年次高，每股基本純益4.51元；士電擬每股配發現金股利3元，創歷年新高，股利配發率約66.5%。

士電今天公布去年財報，去年合併營收318.07億元，年增3.4%，創歷年新高；去年合併毛利率17.82%，代表本業的營業利益24.64億元，營益率7.75%，稅後獲利23.48億元，創歷年次高，每股純益4.51元。

士電去年第4季營收74.58億元，季減3.2%；單季毛利率17.99%，較去年第3季17.83%微增，營益率5.46%，稅後獲利2.9億元，是2021年第1季以來次低，每股純益0.57元。

法人指出，士電持續受惠台電強韌電網計畫變壓器拉貨，加上電抗器及比壓器、空斷開關等產品也取得台電標案，帶動去年營收獲利表現。

士電今天董事會通過處分雲林台西土地給瑞陽光電，交易金額1373萬元，士電指出，此次交易主要是集團整體營運規劃。

展望今年，法人表示，士電小型變壓器產線已提前並正式在第1季生產，帶動小型變壓器產能提升25%，因應變壓器供不應求，士電已啟動三班制生產。

士電先前指出，因應台電和北美市場需求，在既有重電廠投資10多億元，擴充大型變壓器產品線，預估今年底完成，2025年第1季可上線投產，預估產能貢獻度可增加25%至30%。（編輯：張良知）1130312