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中菲行2023年每股賺7.24元 擬配息6元

2024/3/12 17:34
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（中央社記者賴言曦台北12日電）航運類股財報陸續出爐，貨攬業者中菲行公告2023年稅前淨利淨利新台幣10.23億元，年減59.7%，每股盈餘（EPS）為7.24元，董事會通過每股擬配發現金股利6元，依今天收盤價89.1元計，現金殖利率約6.7%。

2023年受通膨、高庫存及終端需求不振等因素影響，國際運輸市場連帶受到衝擊，中菲行營收220.42億元，年減46.5%，稅後淨利10.23億元，年減59.7%，EPS為7.24元。

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雖然國際景氣不佳，中菲行表示，集團預見市場變動，進一步強化營業獲利能力，使2023年的營業額、稅後淨利及EPS皆優於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發前的市場表現，分別較2019年成長23.8%、153.6%及126.3%。

另一貨攬業者台驊日前則已公告2023年稅後淨利15.49億元，EPS為10.76元，董事會通過2023年下半年現金股利每股擬配發3.5元；由於台驊盈餘分配為每半年配發一次，因此累計2023年台驊現金股利共6.5元，另訂今年5月29日召開股東會。（編輯：楊凱翔）1130312

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