雄獅2023年每股賺逾15元創高 擬配息8元

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（中央社記者江明晏台北14日電）疫後旅遊需求爆發，加上處分「旅天下」的投資利益挹注，雄獅旅行社2023年財報刷新紀錄，不僅全年獲利創高，每股盈餘（EPS）15.21元，去年配息8元、第4季EPS 8.93元，均寫歷史新高。

雄獅旅行社公告2023年財報，全年合併營收新台幣215.12億元、年增551.83%，稅後淨利13.92億元，每股稅後盈餘15.21元，創歷史新高，第4季每股盈餘8.93元，也為歷年單季新高。

雄獅表示，受惠2023年旅遊市場熱絡，以及日圓持續走貶，增強國人赴日旅遊意願，再加上第3季郵輪旅遊暑期銷售暢旺、第4季賞雪、滑雪等季節性商品熱銷，皆為營收挹注強勁動能，合併營收與2019年比較已恢復超過7成。其中第4季淡季不淡，合併營收60.6億元，與2019年比較已恢復接近85%的水準。

獲利方面，雄獅表示，因疫情期間與國際供應商維持互動，有良好的元件議價空間，及疫情後國人願意支付更高旅遊預算，雙雙推升2023年毛利率走揚，全年毛利率達15.1%。

此外，雄獅於10月放棄子公司旅天下現金增資，喪失控制力所產生的處分投資利益，依照IFRS會計原則認列此利益將於第4季認列業外收入，為每股盈餘貢獻5.7元，2023年每股稅後盈餘15.21元，為歷年來最高，若扣掉業外投資利益認列5.7元，每股稅後盈餘9.51元仍創下歷史新高。

雄獅董事會並通過2023年盈餘分配案，每股配發現金股利8元，配發金額為歷年來最高，股息配發率達53%，若扣除無現金流的處分投資利益，股息配發率達84%。

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展望今年，雄獅指出，第一季因春節及寒假檔期仍延續旅遊熱潮，其中以日本、歐洲表現最為亮眼，日本線也因日圓匯率相對低點，有助於毛利率維持高檔；雄獅暑假期間獨家包船NCL挪威郵輪奮進號，進一步啟動全球Fly Cruise前往加勒比海、阿拉斯加及地中海等地，已接獲不少旅客需求。

雄獅累計前2月合併營收38.05億元，年增80.23%，看好未來營運可望維持成長。（編輯：楊凱翔）1130314