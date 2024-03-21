南寶今年展望樂觀 運動品牌客戶需求回溫

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（中央社記者潘智義台北21日電）南寶樹脂執行長許明現今天在線上法人說明會表示，運動品牌客戶庫存逐漸恢復至健康水位，加上去年營收基期較低，在需求緩步回溫、新應用領域需求帶動下，樂觀看待今年營運。

南寶統計，2023年第4季營收新台幣55.2億元，年減1%，毛利率33.9%，主因原物料價格穩定，自2021年第4季以來，連8季回升；歸屬母公司淨利6.16億元，年增94%，單季每股盈餘5.11元。

南寶指出，2023年合併營收205.81億元，年減6%；歸屬母公司淨利24.28億元，年增39%，每股盈餘為20.14元，董事會通過每股配發現金股利15元，獲利和現金股利雙創歷史新高。

許明現說明，今年除鞋材領域創新之外，也積極把握軟性包裝、光學用膠、半導體製程用膠等的成長機會。

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針對工業用氣體的電子材料部分，南寶解釋，國際品牌因應創新策略，指定南寶產品，市占逾4成，但仍有成長空間。

至於建材與塗料業務，南寶指出，建材營收主要來自澳洲，拓展新客戶取得初步成果，同時去年產品價格已調整，今年可望延續去年動能；塗料方面，將持續整合產品線，提供完整解決方案。此外，響應政府推動2050淨零建築轉型，把握轉型商機，著重永續低碳建築材料研發與推廣。（編輯：張良知）1130321