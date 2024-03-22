富邦金：台灣經濟成長率3%無虞 通膨率可能逾2%

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（中央社記者謝方娪台北22日電）經濟部電價費率審議會決議4月起電價平均調幅約11%，富邦金原預估今年台灣CPI年增率將落在1.9%至2%，考量此次電價調漲幅度及6月後大宗物資降稅是否延長還未定，全年通膨率不排除超過2%。

台電為穩定物價導致虧損連連，經濟部電價費率審議會今天決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元，民生及產業用電全面調漲。考量電價擬調漲，為壓抑通膨預期，中央銀行21日決議升息半碼（0.125個百分點）。

富邦金首席經濟學家羅瑋今天在2023年全年法說會表示，結構性通膨是全世界都面臨的問題，包括出現缺工現象、綠色通膨牽動供應鏈重新布局調整等，沒有任何一個國家逃得過結構性通膨的影響，包括台灣在內。

富邦金原先預估，今年台灣通膨率可能落在1.9%至2%。羅瑋提到，考量此次電價平均調幅逾1成，加上6月後大宗物資降稅是否繼續延長還未定，不排除上調全年通膨率預測至逾2%水準。

對於央行意外升息，富邦金總經理韓蔚廷認為，物價預期上漲的壓力的確存在，因此央行進行預防性管控，金融貨幣市場謹慎一點並非壞事，升息半碼幅度也算溫和。

一般而言升息將有助銀行淨利息收益，但因央行升息幅度同樣必須反映在台幣存款成本，一增一減會有抵銷效果，韓蔚廷表示，預期央行此次升息對銀行損益不會有太大影響。

富邦人壽主管指出，現在美國基準利率落在5.25%至5.5%，台灣即使升息半碼，利率水準僅2%，台美利差仍大，短期內估壽險業SWAP成本不會有顯著改善，後續重點還是在於美國降息速度及幅度，對壽險業才會有較立即性的幫助效果。

展望今年景氣，羅瑋預期台灣經濟成長率達3%無虞，且若全球經濟同步溫和成長、外貿出口有進一步轉熱，今年台灣經濟成長率有機會進一步攀升至3.3%。

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富邦金法說會資料揭露，2023年富邦人壽實現債券等固定收益類損失達新台幣20.45億元、實現股票利得461億元，截至2023年底止，富邦人壽持有台股部位達4404億元，占總投資資產比重拉高至9.1%，主要反映加碼配置及評價上升，全年台股投報率達12.45%。

韓蔚廷表示，目前市場反映今年美國可能降息3碼（0.75個百分點），若美國實際降息幅度高於市場預估，屆時債市才較可能有資本利得可能性，至於台股加權股價指數登上2萬點，實際上各類股表現差異頗大，富邦金中長期較看好AI人工智慧、雲端、資料等長期趨勢股票，會評估加碼投資。（編輯：楊凱翔）1130322