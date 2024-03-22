富邦金韓蔚廷：股利規劃現金搭股票 配發率估4至5成

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（中央社記者謝方娪台北22日電）富邦金2023年稅後淨利新台幣660.17億元、EPS達4.8元，分別年增40.7%及35.6%，總經理韓蔚廷今天表示，過往配發率大致落在4至5成，預期今年配發率將維持過往穩健水準，但還是要待4月董事會而定。

富邦金2023年配發普通股每股現金股利1.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發2元。富邦金今天舉行2023年全年法人說明會，隨2023年稅後獲利寫下年增率4成佳績，今年總股利水準是否有望優於2元，成法人關注焦點。

韓蔚廷表示，預計4月董事會將正式討論今年股利政策，2023年富邦金稅後淨利成長4成、EPS成長逾35%，今年整體股利發放將反映獲利成長，並比照前3年，綜合考量現金股利搭配股票股利發放，現金股利將高於股票股利。

韓蔚廷指出，過往配發率大致落在4至5成，有時高一點、有時少一點，但不會落差太大，預期今年也會落在這區間左右，維持穩定配發率，但股利政策必須至董事會討論，並考量子公司上繳盈餘金額、投資人期待及公司長遠發展等，取得平衡，目前可確定今年股利將反映2023年獲利成長。

因應2026年接軌TW-ICS，近年壽險業頻頻發債或增資，韓蔚廷提到，富邦人壽董事會通過今年將再募集250億元10年期以上累積次順位債作為備用補充資本，除此之外，目前富邦人壽沒有再辦理增資的規劃，目前也沒有向金管會申請設立SPV（特殊目的公司）海外發債的需求。

母公司富邦金2023年底資本適足率（CAR）達128.91%，遠高於法定標準100%，足以因應今年業務成長所需，韓蔚廷表示，就目前而言，金控今年也無辦理普通股現金增資的規劃。

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受惠人壽、銀行及證券3子公司獲利動能齊發，富邦金2023年全年稅後淨利達660.17億元，年增40.7%，累計每股稅後盈餘（EPS）達4.8元，居金控獲利雙冠王，且連15年拿下金控每股獲利王。

截至2023年底止，富邦金總資產達11.1兆元，年增4.9%，受惠資本市場回穩，金融資產未實現損失大幅改善，2023年底富邦金淨值達8024億元，年增逾4成，普通股每股淨值達54.29元。子公司富邦人壽2023年底淨值比9.8%、資本適足率（RBC）336.09%，均高於法定門檻。（編輯：楊蘭軒）1130322