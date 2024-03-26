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台股上沖下洗守住5日線 法人：短線多頭尚未退潮

2024/3/26 18:54
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（中央社記者賴言曦台北26日電）台股今天上沖下洗，早盤衝歷史新高20397點，盤中回測2萬點支撐，外資連2日賣超台股，投信則連18日買超。法人分析，台股今天出現獲利回吐賣壓，但收盤仍守住5日均線之上，顯示短線多頭格局尚未完全退潮。

台股早盤在權值股領軍下，衝高再創20397.07點歷史新高；盤中AI人工智慧及散熱族群回檔引爆賣壓，指數高低震盪達419.67點，回測2萬點支撐，終場收在20126.49點，下跌65.76點，成交值新台幣4835.3億元。

三大法人合計賣超58.17億元，分別為自營商賣超60.94億元，投信買超57.02億元，外資及陸資賣超54.25億元。值得注意的是，外資已連2個交易日賣超，投信則是連續18個交易日買超。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天調節長榮航1萬9687張最多，群益台灣精選高息1萬8345張居次，接著依序為緯創、陽明、聯電、英業達、光寶科、佳世達、東元、華邦電。

外資今天買超多檔金融股，但敲進鴻海3萬8820張最多，接著是永豐金2萬209張，其他依序為復華台灣科技優息、元大滬深300正2、玉山金、復華富時不動產、開發金、期元大S&P原油反1、大亞、國泰金。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時指出，台股波段漲幅相當大，今天盤中出現獲利回吐賣壓，指數上沖下洗但收盤仍守在5日均線之上，顯示短線多頭格局尚未完全退潮，但觀察盤面部分AI概念股開始拉回，後續若這波漲多的族群開始明顯轉弱，指數恐面臨壓力。

黃文清指出，第1季即將結束，指數迎來投信季底作帳行情，須觀察資金近期相關動態對台股的影響，另美國聯邦準備理事會（Fed）對利率決策的態度仍偏鴿，但本週美國將釋出最新個人消費支出物價指數（PCE），預料也會影響聯準會對降息幅度與時間表的看法，值得關注。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1130326

#台股
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